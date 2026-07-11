Calciomercato

La Fiorentina ha accettato l'offerta del Basilea per Harder: il punto

La Fiorentina ha accettato l'offerta del Basilea per Harder: il puntoFirenzeViola.it
Oggi alle 16:37Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dimitri Conti

Jonas Harder è pronto a lasciare la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha accettato l’offerta da 2 milioni di euro circa, più il mantenimento del 50% sulla futura rivendita, ricevuta dal Basilea per il centrocampista rientrato dal prestito al Padova. Adesso l’entourage del giocatore sta dialogando con gli svizzeri per definire i termini del nuovo contratto.

Fase calda: la situazione

La trattativa è quindi avanzata, sebbene non ancora chiusa. Le parti sono in contatto per ultimare l'operazione, che come spiegato è decisamente ben avviata. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca: Harder è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Firenze. 