Calciomercato
La Fiorentina ha accettato l'offerta del Basilea per Harder: il punto
FirenzeViola.it
Jonas Harder è pronto a lasciare la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club viola ha accettato l’offerta da 2 milioni di euro circa, più il mantenimento del 50% sulla futura rivendita, ricevuta dal Basilea per il centrocampista rientrato dal prestito al Padova. Adesso l’entourage del giocatore sta dialogando con gli svizzeri per definire i termini del nuovo contratto.
Fase calda: la situazione
La trattativa è quindi avanzata, sebbene non ancora chiusa. Le parti sono in contatto per ultimare l'operazione, che come spiegato è decisamente ben avviata. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca: Harder è pronto a iniziare una nuova avventura lontano da Firenze.
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