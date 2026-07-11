Calciomercato Per Fazzini c'è il sorpasso del Cagliari di Accardi: visite lunedì

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Il Cagliari è ad un passo da Jacopo Fazzini, il giocatore arrivato alla Fiorentina dall'Empoli nell'estate scorsa ma andato incontro ad una stagione deludente. Soprattutto poco adatto al modulo 4-3-3 di Fabio Grosso, il club viola ha deciso di cederlo. Se nelle scorse ore il giocatore sembrava vicino al Parma, ora il Cagliari è vicino a prenderlo. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni.

A Cagliari ritrova Accardi, lunedì le visite mediche

Il giocatore questa mattina è arrivato al Viola Park ma la sua è stata appunto una visita breve che ha fatto capire che difficilmente sarebbe stato un giocatore della Fiorentina anche la prossima stagione. Nel giro di qualche ora l'operazione potrebbe già perfezionarsi (lunedì le visite mediche) e il giocatore ritroverebbe l'ex direttore sportivo dell'Empoli ora appunto al Cagliari Pietro Accardi.