Colpo in difesa, Sky: "Preso Jimenez in prestito con diritto a 20 mln"

Colpo in difesa, Sky: "Preso Jimenez in prestito con diritto a 20 mln"FirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 16:55Primo Piano
di Redazione FV

Altro colpo a sorpresa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club viola ha chiuso in queste ore per Alex Jimenez del Bournemouth. Operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Nuovo innesto per la difesa, dunque, e in particolare per la fascia destra. Il terzino classe 2005 si accinge a diventare un giocatore della Fiorentina. 

Visite già in corso

L'operazione è ormai alle battute finali, tanto che l'iter formale è già scattato. Il giocatore ex Milan si trova già in città: dopo aver completato la prima parte dei test fisici all'esterno, Jimenez ha infatti raggiunto il centro sportivo della Fiorentina, dove sta ultimando proprio in queste ore le visite mediche di rito. 