FirenzeViola La ristrutturazione parte da dietro, dopo i centrali tocca ai terzini. Jimenez apre le grandi manovre esterne

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Con il colpo Jimenez, oggi al Viola Park dopo l'affare chiuso con il Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, prosegue la ristrutturazione difensiva che si allargherà anche alla corsia sinistra

Più che aperte sono girevoli le porte del Viola Park di questi tempi, e il riferimento non è esattamente a quelle dei campi da gioco. Chi arriva, come Jimenez, chi sbuca a sorpresa, come Gosens, chi ancora deve arrivare come Kean. Il mercato viola prosegue a ritmo forsennato, con un Paratici tanto efficace nel mantenere il riserbo quanto determinato nelle chiusure, ultimo esempio l'operazione per il terzino destro.

Dentro e fuori

L'ex rossonero, quest'anno al Bournemouth, arriva con la formula di un prestito e diritto di riscatto fissato a 20 milioni, ulteriore conferma a una rivoluzione che riguarda ogni reparto ma che è partita dalla retroguardia. Nello specifico l'arrivo di Jimenez anticipa cambi e sostituzioni sulle linee esterne della difesa a 4 che Grosso allenerà, la stessa dove sono già arrivati Viery e Dragusin, e chiama inevitabilmente in causa Dodò (Roma e Napoli alla finestra) e Fortini (che piace al Torino).

Grandi manovre (anche a sinistra)

Più o meno stesso discorso a sinistra, visto che comunicata la scelta di tener fuori dal progetto tecnico Gosens i viola restano in forte pressing per Oso e Valdepenas. Con il Siviglia la distanza tra richiesta e offerta sta diminuendo, a 12 milioni si può chiudere, con il Real Madrid si tratta ancora ma con la sensazione che il giovane esterno, comunque impiegabile anche da centrale, preferisca Firenze ad altre destinazioni come Bologna.

Ristrutturazione difensiva

Insomma la ristrutturazione difensiva prosegue spedita, con ulteriori conferme al reparto sul quale si è inizialmente concentrato Paratici. Sistemati i ruoli centrali, con un profilo di prospettiva chiamato Viery e un altro più esperto come Dragusin, adesso il mirino è spostato sui terzini, fondamentali nel garantire a Grosso un certo tipo di fase difensiva ma pure di costruzione. Anche in questo, oltre che nei tempi e nei modi, è da registrare un cambio di passo in casa viola, dove il mercato è indirizzato ad assecondare le visioni del tecnico, e dove Paratici è partito forte evidentemente grazie a idee chiarissime.