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Atta è un nuovo calciatore viola: ora c'è il comunicato del club

Atta è un nuovo calciatore viola: ora c'è il comunicato del club
Oggi alle 19:00Primo Piano
di Redazione FV

Dopo le visite mediche di ieri, oggi si è perfezionato il passaggio di Arthur Atta alla Fiorentina e diventa dunque ufficialmente un giocatore viola. Ecco infatti il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Atta dall’ Udinese Calcio. Nato a Rennes (Francia) il 14 gennaio 2003, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella dell’ Udinese, anche la maglia del Metz. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Friuli, ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 6 gol e fornendo 4 assist".