Il quarto colpo è già al Viola Park: Jimenez è viola. A sinistra pressing per Oso e Valdepenas

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La Fiorentina chiude per il terzino destro del Bournemouth, già passato dal Milan. Per lui prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, lo spagnolo è già al Viola Park

Altro giro, altro colpo, altra entrata a sorpresa. Nel secondo giorno in cui nuovi e vecchi volti si ritrovano al Viola Park sbuca un'altra faccia inedita, quella di Alex Jimenez che arriva dal Bournemouth per un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Atterrato oggi alle 12.20 a Peretola, con il padre e il fratello, Jimenez ha poi sostenuto le visite mediche direttamente al centro sportivo a Bagno a Ripoli (LEGGI QUI). Già passato dal Milan, dove non sono mancate alcune tensioni con Allegri, dopo le quali è stato ceduto, si tratta di un terzino destro che si metterà già a disposizione di Grosso visto che già da domani comincerà il lavoro sul campo.

Abbassamento generale dell'età

Classe 2005 l'arrivo di Jimenez, nel giro dell'Under 21 spagnola, resta in linea con un indirizzo di abbassamento dell'età generale che prosegue, senza contare il messaggio nemmeno troppo nascosto a due interpreti del ruolo come Dodò e Fortini comunque destinati a partire. Di recente, in Premier League, di Jimenez si era parlato per l'esclusione dal gruppo del Bournemouth per via di quanto emerso sui social network in merito ad alcuni scambi di messaggi con una ragazza minorenne di 15 anni

Oso e Valdepenas per la fascia sinistra

Nel frattempo i viola restano attivi anche sulle piste per la corsia sinistra, dove la distanza con il Siviglia per Oso si va assottigliando. Nei prossimi giorni non è da escludere un'accelerazione per trovare un punto d'incontro sui 12 milioni di euro, senza contare che Paratici è segnalato vigile anche su Valedepenas, talento del Real Madrid che consentirebbe ai viola di proseguire l'opera di costruzione delle corsie difensive esterne. Quanto alle uscite resta valida l'ipotesi Parma per Fazzini anche se nelle ultime ore si è prepotentemente inserito il Cagliari (LEGGI QUI) mentre per Harder i viola hanno accettato l'offerta del Basilea da 2 milioni di euro circa, più il mantenimento del 50% sulla futura rivendita.