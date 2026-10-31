L'ex viola Ghilardi al primo gol in A: "Ci ho messo due anni: fatto coi crampi"

Dopo la vittoria netta ottenuta sull'Udinese, ecco le parole del difensore della Roma (toscano e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina Daniele Ghilardi ai microfoni di DAZN: "Ho calciato con tutta la forza che avevo, avevo i crampi ed ero morto (ride, ndr). Ci ho messo più di due stagioni a farlo, era ora: avevo segnato solo in Serie B e in Serie C.

Siamo abituati ad inserirci perché il mister ci dice che tutti abbiamo la qualità per fare assist e gol, ci prepariamo in allenamento e i risultati si vedono in campo. Siamo veramente tutti titolari, stiamo avendo minutaggio per mostrare ognuno le proprie qualità: abbiamo bisogno di tutti per le tante partite".