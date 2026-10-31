FirenzeViola Viery convince ma l’emergenza continua: la difesa cerca conferme al Mapei

Contro l’Atalanta il brasiliano ha dato segnali positivi accanto a Dragusin. A Sassuolo toccherà ancora a loro, in attesa di Ranieri e Pongracic

L’emergenza resta ma qualche segnale di crescita, se non altro, si è visto. La Fiorentina si avvicina alla trasferta di lunedì contro il Sassuolo con le scelte obbligate al centro della difesa, ma con una prestazione alle spalle dalla quale provare a ripartire. Intanto il dato di fatto: Dragusin e Viery, schierati insieme giovedì contro l’Atalanta, saranno ancora i due centrali di Vanoli, e questo per forza di cose. Pongracic, come noto, resterà fuori fino alla fine di novembre mentre Ranieri ha svolto anche oggi lavoro individuale, avviandosi dunque verso un altro forfait: i postumi del pestone al piede sinistro rimediato contro il Genoa continuano infatti a condizionarlo.

Due gol e qualche progresso

Il pareggio con i nerazzurri ha lasciato indicazioni contrastanti sotto l'aspetto difensivo. Le due reti incassate impediscono da un lato di parlare di una difesa ritrovata: la Fiorentina continua a concedere troppo (sono 21 in tutto il gol pres, 2,3 di media a gara...) e deve ancora correggere meccanismi e disattenzioni che ne compromettono la tenuta. Rispetto ad altre uscite, però, qualche passo avanti si è visto, anche nell’intesa tra i due centrali. Una base ancora fragile, certo, da consolidare attraverso il lavoro e la continuità.

Viery dà una risposta

A lasciare sensazioni positive è stata soprattutto la prova del brasiliano, chiamato a riscattare un ingresso tutt’altro che convincente (eufemismo) nel secondo tempo contro l’Inter. Contro l’Atalanta Viery ha offerto una prestazione più attenta e ordinata, mostrando maggiore sicurezza e dando un contributo alla tenuta del reparto. Una risposta incoraggiante per Vanoli, che ha bisogno di ritrovare affidabilità nei singoli per costruire una difesa più solida. I due gol subiti restano nel bilancio collettivo, ma non cancellano i progressi di un giocatore chiamato ora a confermarsi.

A Sassuolo senza alternative

Lunedì il banco di prova, come detto, sarà il Sassuolo, dove l'allarme rosso in difesa sarà scontato. In caso di emergenza ancor più accentuata, Vanoli potrà valutare l’accentramento di Valdepenas, soluzione che rappresenta l’alternativa interna per completare il reparto. Il compito della coppia titolare sarà dare seguito ai segnali mostrati contro l’Atalanta, trasformandoli in una prova più continua.