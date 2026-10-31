Mapei amaro per la Fiorentina: quattro ko nelle ultime cinque col Sassuolo
Quattro sconfitte nelle ultime cinque trasferte di Serie A contro il Sassuolo: i precedenti recenti al Mapei Stadium sorridono poco alla Fiorentina, vittoriosa soltanto nel giugno 2023, per 3-1. Una tendenza opposta rispetto ai primi sette incroci sul campo dei neroverdi, chiusi dai viola con tre successi, tre pareggi e un solo ko.
Il Sassuolo, inoltre, segna da undici partite casalinghe consecutive contro la Fiorentina, con 19 reti complessive: l’ultimo incontro interno senza gol emiliani risale al dicembre 2013. Nei 13 precedenti ufficiali in Emilia il bilancio resta comunque in equilibrio: cinque vittorie per parte e tre pareggi.
Anche i numeri attuali avvicinano le due squadre, separate da tre punti: 22 gol subiti dal Sassuolo, terza peggior difesa del campionato, e 21 dalla Fiorentina. I neroverdi arrivano da tre sconfitte consecutive e hanno raccolto un punto nelle ultime cinque giornate; i viola hanno interrotto una serie di tre ko con il pareggio contro l’Atalanta.
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