VENUTI, Milan? Club non vuole che parliamo degli arbitri

"La società non vuole che ne parliamo. Noi non dobbiamo avere alibi". Lorenzo Venuti, terzino de Lecce ed ex Fiorentina, in conferenza stampa si esprime così sull'arbitraggio di oggi, con i salentini sconfitti dal Milan.

Una parola ai tifosi?

"Non devo incoraggiare nessuno: fin dalla prima partita hanno sempre mostrato presenza e attaccamento".

Leao è il più forte che hai mai affrontato in carriera?

"Penso di sì, è il giocatore di maggior talento che ho affrontato in carriera".

Hai parlato con Pioli dopo il 3-0...

"Stavo provando a spiegare la mia versione sull'accaduto. Ho provato a dire che non era bello che noi cinque minuti prima avessimo buttato fuori il pallone e poi loro avessero segnato il 3-0 su una situazione similare. Non ne avevano bisogno".