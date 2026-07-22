Live Centenario Fiorentina, al Viola Park il primo annullo del francobollo celebrativo

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Presenti il dg Ferrari, il difensore viola Parisi, l'ex capitano Dainelli per l'evento che dà il via alle celebrazioni dei 100 anni del club

Il Viola Park ospita il primo annullo filatelico dedicato al francobollo celebrativo del Centenario della Fiorentina (saranno 300.015 esemplari che circoleranno su tutto il territorio nazionale). Un appuntamento simbolico e ricco di significato che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui il direttore generale viola Alessandro Ferrari, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi e l'ex capitano gigliato Dario Dainelli. Un evento che apre ufficialmente le celebrazioni per i cento anni di storia del club, rendendo omaggio alla sua tradizione attraverso un'emissione destinata a entrare nella storia del collezionismo e del mondo viola.

17:07 - La parola ad Alessandro Ferrari: "Con oggi inizia una serie di eventi dedicati al centenario della Fiorentina. Vogliamo omaggiare la storia di questa squadra e chi crede da decenni ai nostri colori. Ringrazio tutte le autorità presenti. La famiglia Commisso ringraziano tutti voi per questa opportunità: per noi questa è una grande occasione, significa entrare a far parte di una storia che ha dato tanto e che vuole avere continuità anche in futuro. La storia della Fiorentina è ricordata da tutti e da oggi con questo francobollo verrà ricordata ancora di più".

17:12 - Tocca adesso al sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti: "Inizia oggi una lunga serie di inziative per celebrare la storia della Fiorentina che coinvolgerà anche la nostra comunità. Il centenario è un compleanno importante e ci tengo a ringraziare davvero tutti per questa bella opportunità. Mando un bacio al cielo anche a Rocco Commisso e Joe Barone che hanno fatto parte a loro volta della storia della Fiorentina. È bello vedere qui due figure del recente passato e del presente viola come Dario Dainelli e Fabiano Parisi: sono loro che devono dare linfa vitate ai giovani che si allenano qui e che vogliono crescere col viola sulla pelle".

17:15 - Spazio adesso a Letizia Perini, assessore allo sport e alle politiche giovanili del Comune di Firenze: "Stiamo lavorando come Comune perché i tifosi possano godersi al massimo questo centenario. Lo svelamento di questo francobollo è una bellissima iniziativa, anche se oggi mandare lettere o cartoline è diventato molto raro. Avere l'immagine della storia della nostra città e della Fiorentina che parla all'Italia è bellissimo. E per questo va ringraziata la Fiorentina e il Ministero".

17:20 - Adesso tocca al Governatore della Regione Toscana Eugenio Giani: "Un grazie alla Fiorentina perché, da tifoso, vedo che la volontà è quella di costruire una grande squadra. Oggi vi parliamo da un luogo, il Viola Park, che rimarrà per sempre nella storia del club e della nostra regione. La filatelia, con questo francobollo, dà un senso a quella che è la storia centenaria della Fiorentina, che è qualcosa di istituzionale a Firenze e non solo".

17:26 - Spazio ora a Dario Dainelli, oggi in veste di "ambasciatore" della storia viola: "Sono orgoglioso di essere qui e ringrazio tutti per le belle parole spese per me. Sono fecile di rappresentare oggi la storia della Fiorentina".

17:27 - Ora tocca a Fabiano Parisi, attuale giocatore della Fiorentina: "Sono qui a nome di tutta la squadra e voglio ringraziare tutti per questo riconoscimento della storia del club. Io sono ancora giovane e ho ancora tante cose da imparare... ma vedere su questo francobollo rappresentata la storia della Fiorentina è una cosa molto bella. Questo aumenta davvero il nostro senso di responsabilità".