Anche il Trabzonspor su Salah, ma il presidente frena: "Nessun accordo"

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Dopo le voci sul Besiktas di Vincenzo Italiano, un'altra squadra turca ha messo gli occhi sull'ex Liverpool e Fiorentina, Momo Salah. Si tratta del Trabzonspor anche se il presidente del club Ertugrul Dorgan ha buttato acqua sul fuoco di chi pensava fosse cosa fatta: "Si parla molto, ma non c'è nessun accordo con Mohamed Salah. Non c'è nessun piano per lui di viaggiare a Trabzonspor domani. Se un piano del genere fosse stato, avremmo informato i media e i tifosi", ha spiegato a Spor prima di ammettere che vorrebbe contare sul giocatore 34enne.