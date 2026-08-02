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Joao Mario domani a Firenze per le visite mediche: settimo acquisto della Fiorentina
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Fiorentina e Juventus hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in viola di Joao Mario che domani mattina sosterrà le visite mediche a Firenze
Il terzino destro della Juventus, Joao Mario, domani mattina sarà a Firenze per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto con la Fiorentina, diventando così il settimo acquisto viola.
Oggi la quadra definitiva
Il giocatore portoghese classe 2000 oggi infatti non è partito con la squadra bianconera per la tourneé a Hong Kong e in Australia proprio perché ormai i due club avevano raggiunto l'accordo, così come la Fiorentina aveva ormai raggiunto l'intesa con Joao Mario.
La formula e le cifre
L'accordo tra Fiorentina e Juventus prevede l'arrivo del giocatore in prestito oneroso da circa 1 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 9 milioni.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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