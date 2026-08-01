Inter, idea Kayode per la fascia: il Brentford chiede una cifra importante
L’Inter continua la ricerca di un nuovo esterno dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid e nelle ultime ore ha iniziato a valutare anche il profilo di Michael Kayode, oggi al Brentford. Il classe 2004 è un nome che piace alla dirigenza nerazzurra per diversi motivi: l’età, il percorso di crescita in Italia, la possibilità di aumentare il numero di giocatori italiani in rosa e il grande potenziale ancora da sviluppare. L’ex Fiorentina rappresenta infatti un investimento in prospettiva.
Il Brentford, però, riporta L'Interista, non sembra disposto a trattare per cifre inferiori ai 35 milioni di euro. Una valutazione che rende l’operazione complessa: se l’Inter non dovesse decidere di investire una somma di questo livello, sarebbe costretta a valutare alternative sul mercato.
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