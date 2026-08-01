Tegola per Gosens: falciato in amichevole alla seconda gara con lo Schalke

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Brutto colpo di sfortuna per Robin Gosens, quando la sua avventura allo Schalke 04 doveva essere appena iniziata. L'ex Fiorentina infatti ha disputato appena un quarto d'ora di amichevole contro l'Hessen Kassel (vinta 5-0), squadra di quarta divisone, in trasferta e di fronte a circa 18mila spettatori riportando un problema, solamente alla seconda presenza con la sua nuova maglia.

Gosens ha provato a stringere i denti e continua inizialmente a giocare, ma al 15° minuto è dovuto uscire (al suo posto Becker). Secondo quanto ricostruito dalla Bild, il tedesco sarebbe stato falciato duramente riportando un infortunio alla coscia. C'è tuttavia un aspetto positivo della vicenda: il nuovo acquisto dello Schalke 04 è riuscito ad abbandonare il terreno di gioco senza bisogno di aiuto. Nelle prossime ore sono attese novità sulle condizioni fisiche del 32enne, mentre sabato prossimo a Gelsenkirchen andrà in scena l'amichevole contro l'Atalanta.