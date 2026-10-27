Malesani: "Perché non era stata confermato Vanoli? Ai viola manca velocità in difesa"

Malesani: "Perché non era stata confermato Vanoli? Ai viola manca velocità in difesa"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:00Ex viola
di Redazione FV

Alberto Malesani, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul momento dei viola e su quello di Paolo Vanoli: "Ma a questi allenatori vogliamo dare del tempo? Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove. Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità: in difesa la Fiorentina avrebbe bisogno di un elemento più veloce perché la rapidità difensiva diventa, a volte, decisiva".

E poi? "In mezzo al campo Fagioli mi piace. È giocatore, si sa. C’è anche qualità, a centrocampo, ma sa per me cosa manca? Un po’ di cattiveria in generale. Riassumendo: velocità dietro e quantità accompagnata da cattiveria agonistica in mezzo. Poi, si risolve tutto".

Ai tifosi però sembra di rivedere il film horror dello scorso anno: "Ma noooo, che horror e horror...E poi Paolo è bravo, si riprenderà. Una cosa piuttosto mi dovrebbero spiegare e cioé perché l’hanno costretto a dover ripartire da zero che, tradotto, va letto così: perché l’avevano allontanato alla fine della scorsa stagione? Io non l’ho ancora capito. Vanoli ci sa fare, conosce la piazza, lasciatelo lavorare per favore..."