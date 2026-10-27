Malesani: "Perché non era stata confermato Vanoli? Ai viola manca velocità in difesa"

Alberto Malesani, ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sul momento dei viola e su quello di Paolo Vanoli: "Ma a questi allenatori vogliamo dare del tempo? Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove. Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità: in difesa la Fiorentina avrebbe bisogno di un elemento più veloce perché la rapidità difensiva diventa, a volte, decisiva".

E poi? "In mezzo al campo Fagioli mi piace. È giocatore, si sa. C’è anche qualità, a centrocampo, ma sa per me cosa manca? Un po’ di cattiveria in generale. Riassumendo: velocità dietro e quantità accompagnata da cattiveria agonistica in mezzo. Poi, si risolve tutto".

Ai tifosi però sembra di rivedere il film horror dello scorso anno: "Ma noooo, che horror e horror...E poi Paolo è bravo, si riprenderà. Una cosa piuttosto mi dovrebbero spiegare e cioé perché l’hanno costretto a dover ripartire da zero che, tradotto, va letto così: perché l’avevano allontanato alla fine della scorsa stagione? Io non l’ho ancora capito. Vanoli ci sa fare, conosce la piazza, lasciatelo lavorare per favore..."