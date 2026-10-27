Ripa avverte: "Fiorentina, è un’annata pericolosa. Campanello già suonato"

Roberto Ripa lancia l’allarme sulla Fiorentina. L’ex difensore viola, intervenuto a Lady Radio, ha analizzato le difficoltà della squadra di Vanoli: "Le aspettative si erano alzate dopo gli acquisti. Il cambio di allenatore l’hai fatto e sei ripiombato in zone di classifica che non pensavi. Il campanello d’allarme sta già suonando".

Ripa chiede una formazione capace di offrire garanzie e si interroga sullo scarso impiego di Oulai e Goncalves. Sul ko con l’Inter, sottolinea il rendimento negativo dei subentrati, soprattutto Beto, e le parate di De Gea che avevano permesso ai viola di arrivare avanti fino al recupero.

Infine, il giudizio su Vanoli: "Lo scorso anno ha portato la barca in porto, ma ora conosce l’ambiente e la squadra». Pur senza invocare un altro cambio in panchina, Ripa evidenzia errori nella costruzione della rosa e avverte: «È un’annata pericolosa. Devi cercare di rimettere in bolla la squadra".