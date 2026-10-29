Delio Rossi torna sull'esonero di Grosso: "La sconfitta è di chi l'ha scelto"

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è stato ospite dei microfoni di Lady Radio per commentare il difficile momento attraversato dalla squadra viola, soffermandosi anche sulla gestione degli allenatori e sulle qualità di Oulai: "Non mi aspettavo un avvio del genere dopo la stagione precedente. Quando un allenatore viene esonerato dopo appena tre giornate, la sconfitta non riguarda soltanto lui, ma soprattutto chi ha deciso di puntare su di lui. È difficile comprendere cosa stia succedendo con gli allenatori della Fiorentina".

Rossi ha poi espresso il proprio parere su Oulai, sottolineando l'importanza di valorizzarne le caratteristiche: "Se un giocatore ha entusiasmo, qualità tecniche e gamba, è giusto concedergli spazio. Per quanto riguarda la tattica, avrà tempo per impararla. È importante, ma fino a un certo punto: quando affronti un avversario tecnicamente superiore, certi principi possono anche perdere efficacia".