Chiesa, lo spazio a Liverpool è pochissimo. A gennaio può pensarci l'Inter

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe riservare novità nella sessione invernale di mercato. Come riportato da Tuttomercatoweb.com , l'ex attaccante della Fiorentina continua a trovare poco spazio al Liverpool e la sua situazione sarà da monitorare in vista di gennaio.

In passato Lazio e Milan avevano manifestato interesse, ma la volontà del giocatore di proseguire la propria esperienza in Premier League aveva frenato ogni possibile trattativa. Ora, però, lo scenario potrebbe cambiare, anche se al momento non ci sono aperture ufficiali da parte del club inglese, con cui Chiesa è legato fino al 30 giugno 2028.

Tra le possibili destinazioni c'è anche l'Inter, che potrebbe valutare il profilo dell'esterno qualora si creassero le condizioni giuste, eventualmente attraverso un prestito con diritto di riscatto. Un ritorno in Italia resta per ora un'ipotesi, ma le prossime settimane potrebbero fornire indicazioni più concrete.