Torino, Abate sicuro su Fortini: "Per me rende meglio sulla corsia sinistra"
Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida alla Roma il tecnico del Torino, Ignazio Abate, ha parlato di alcuni singoli e del livello dei giallorossi: " Belghali deve aumentare la tenuta fisica, ma ha fatto bene in questa settimana. Patterson è un terzino destro che ha giocato anche a sinistra, Belghali ha giocato anche a sinistra ma secondo me si esprime meglio a destra. Fortini ha giocato spesso a sinistra e lì lo vedo più a suo agio, ma dipende dalle partite. Ho quattro quinti più Aboukhlal che mi danno alternative".
La Roma è da scudetto, voi avete tante assenze: quanto è importante l'aspetto morale per domani? "Quando parlo di anima del gruppo, è ciò che deve stare alla base di tutto perché altrimenti non crei una casa con basi solide. Domani è difficile e loro hanno ambizioni altissime, ma noi vogliamo regalare una gioia alla nostra gente. Ci sosterranno in una gara complicata: ci sarà da soffrire, ma voglio vedere una bella gestione del pallone perché possiamo colpire la Roma".
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