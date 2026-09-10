Champions, le formazioni di Como-Lipsia. Kean parte fuori ma carica: "Sarà bello"
Alle 21 c'è lo storico esordio del Como in Champions League. La squadra di Fabregas ospita il Lipsia e il tecnico spagnolo ha dato fiducia, al centro dell'attacco, a Dovikas con Moise Kean che partirà dunque dalla panchina. Lo stesso ex viola però si dice carico per la serata: "Di sicuro sarà un'emozione unica risentire la musica della Champions. Sarà bello, iniziare davanti ai nostri tifosi ci darà tanta carica. Non vedo l'ora di iniziare a giocare", è il breve messaggio rilasciato ai canali ufficiali del club lariano dall'attaccante appena arrivato dalla Fiorentina.
Ecco le formazioni ufficiali:
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.
Lipsia (4-4-2): Vandevoordt; Baku, Orban, Esteve, Raum; Marksimovic, El Aynaoui, Seiwald, Nusa; Guiu, Nkunku. Allenatore: Martin Demichelis.
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