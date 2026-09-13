Stefano Pioli torna in panchina? Su di lui il Trabzonspor di Salah

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Stefano Pioli potrebbe tornare presto ad allenare, a quasi un anno dalla conclusione della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina. Come raccolto da SkySport, il Trabzonspor ha iniziato a valutare il profilo dell'ex tecnico di Milan e Al Nassr, tra le altre, e ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi.

Il club di Trebisonda, che durante l'estate ha fatto parlare di sé con l'acquisto di Mohamed Salah, sta attraversando un momento complicato. Nell'ultima giornata di Super Lig è arrivata la sconfitta contro il Konyaspor, con il Trabzonspor fermo a quota 7 punti dopo le prime cinque giornate.

Sono appena due i successi ottenuti dalla squadra in questo avvio di stagione, entrambi in campionato contro Istanbul Basaksehir e Genclerbirligi. A complicare ulteriormente il quadro c'è anche il percorso europeo. Il Trabzonspor è stato eliminato dall'Europa League dopo il pesante 4-0 incassato contro il Ferencvaros, risultato che ha fatto scivolare la squadra in Conference League. In questo contesto, il club turco guarda quindi a Pioli come possibile soluzione per invertire la rotta.