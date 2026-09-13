Gattuso esalta Gudmundsson: "Può giocare dappertutto, anche come mezzala

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Dopo il 2-2 contro il Milan, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha commentato ai microfoni di Dazn anche la prestazione dell'ex viola Albert Gudmundsson (subentrato a gara in corso contro i rossoneri) soffermandosi sulla sua duttilità tattica: «Secondo me può ricoprire tutti i ruoli: può giocare da esterno, oggi (ieri, ndr) è entrato come mezzala, ma può fare anche il falso nove. Ha qualità e lo vedo in tutte le posizioni. Poi valuteremo gara dopo gara. Siamo contenti di averlo con noi», ha dichiarato l'allenatore biancoceleste.