Social Dopo 20 anni Cuadrado torna in Colombia: "Grazie Europa e grazie in particolare alla Juve"

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Il lungo viaggio di Juan Cuadrado nel calcio europeo è arrivato ai saluti. Dopo quasi vent’anni, l’esterno classe 1988, che tornerà in Colombia ai Millonarios, ha affidato ai social un messaggio di profonda riconoscenza, ripercorrendo il percorso che lo ha portato a essere uno dei calciatori colombiani più importanti della sua generazione. Parole ricche di emozione, quelle dell'ex calciatore tra le varie squadre anche della Fiorentina. Ecco il testo del suo messaggio:

"Dopo quasi 20 anni in Europa, non so cosa scrivere. Semplicemente grazie a ogni club che mi ha permesso di crescere come giocatore e come persona, specialmente alla vecchia signora dove ho trascorso il più tempo della mia carriera, grazie Italia, sarò sempre grato.. caricando tutte queste foto posso capire quanto Dio sia stato buono nella mia vita. Efesini 3:20 E ora, alla gloria di Dio, che è capace di fare molto più di tutto ciò che chiediamo o immaginiamo con la Sua forza che agisce in noi".