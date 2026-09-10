Cuadrado verso il rientro in Colombia: trattativa in corso col Millonarios
FirenzeViola.it
Juan Cuadrado potrebbe proseguire la propria carriera in Colombia. L'esterno, ex - tra le altre - anche della Fiorentina e attualmente senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Pisa, sarebbe infatti finito nel mirino del Millonarios, con cui sarebbero già stati avviati i primi contatti per un eventuale trasferimento a parametro zero.
La trattativa sarebbe ancora alle fasi iniziali e le parti starebbero valutando i dettagli dell'operazione. Il club colombiano vede nel giocatore un elemento di grande esperienza, maturata soprattutto nel lungo percorso ai vertici del calcio italiano ed europeo. Al momento, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e il futuro di Cuadrado resta ancora da definire. Lo riferisce TMW.
Pubblicità
Ex viola
A Vanoli chiedo di: credere in Mastantuono; rilanciare Fagioli; trovare una linea difensiva affidabile; puntare su Beto o Pellegrino e di non farsi condizionare nelle scelte di formazione. E a Paratici suggerisco…di Luca Calamai
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaBallottaggio Beto-Pellegrino: il primo fu vicino al Torino di Vanoli, l'argentino gli rifilò due gol
FirenzeViolaVince la fiducia a Vanoli, ma molti tifosi si aspettavano altro: è il risultato del nostro sondaggio
Lorenzo Di BenedettoGrosso-Fiorentina: volano gli stracci. Il tecnico faccia un passo indietro per non peggiorare la sua reputazione. Paratici e la scelta Vanoli: il dietrofront ha poco senso. Dopo la salvezza servirà un altro "miracolo"
Angelo GiorgettiLa credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com