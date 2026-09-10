Cuadrado verso il rientro in Colombia: trattativa in corso col Millonarios

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Juan Cuadrado potrebbe proseguire la propria carriera in Colombia. L'esterno, ex - tra le altre - anche della Fiorentina e attualmente senza squadra dopo la conclusione dell'esperienza al Pisa, sarebbe infatti finito nel mirino del Millonarios, con cui sarebbero già stati avviati i primi contatti per un eventuale trasferimento a parametro zero.

La trattativa sarebbe ancora alle fasi iniziali e le parti starebbero valutando i dettagli dell'operazione. Il club colombiano vede nel giocatore un elemento di grande esperienza, maturata soprattutto nel lungo percorso ai vertici del calcio italiano ed europeo. Al momento, tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo definitivo e il futuro di Cuadrado resta ancora da definire. Lo riferisce TMW.