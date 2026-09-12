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Giornata mondiale del primo soccorso, Bove: "Quanto vale una vita umana? Se passasse la legge..."
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Oggi è la giornata mondiale del primo soccorso. L'ex centrocampista della Fiorentina ora al Watford Edoardo Bove, che dopo il malore al Franchi il 1° dicembre 2024 fu immediatamente soccorso in campo (e anche a questo deve la vita), invoca l'approvazione del disegno di legge che porta il suo nome. La "Legge Bove" mira infatti a rafforzare la formazione al primo soccorso nelle scuole, nello sport e per i cittadini
Il post su Instagram per la legge Bove
"Ogni anno in Italia, 65mila persone perdono la vita per ritardi nell'intervento di primo soccorso. Grazie alle associazioni di volontariato, 15mila studenti circa vengono formati alle manovre salvavita. Se fosse approvata la legge, il numero degli studenti formati passerebbea 100mila. Quanto vale una vita?"
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