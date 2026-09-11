Cuadrado torna in Colombia: l'ex Fiorentina va ai Millonarios

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La carriera di Juan Cuadrado si prepara a vivere un nuovo capitolo, con l'esterno colombiano pronto a lasciare definitivamente il calcio europeo. L'ex Fiorentina, protagonista in maglia viola durante il primo ciclo di Vincenzo Montella, ha trascorso ben diciassette anni nei principali campionati del Vecchio Continente, costruendosi una carriera ricca di successi e importanti esperienze.

Il ritorno in patria

A 38 anni, Cuadrado ha deciso di tornare in Colombia per affrontare una nuova sfida. Il giocatore, attualmente svincolato, ha raggiunto un accordo con i Millonarios, club con sede a Bogotà. La società colombiana ha ufficializzato il suo ingaggio attraverso i propri canali, accogliendo un giocatore che, nonostante l'età, può mettere a disposizione della squadra un bagaglio di esperienza internazionale di grande valore. Per Cuadrado si tratta dunque di un ritorno alle origini dopo una lunga parentesi in Europa, dove ha vestito le maglie di diversi club prestigiosi e si è affermato come uno dei calciatori colombiani più importanti della sua generazione.