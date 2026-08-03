Tedesco lascia la panchina del Perugia: ufficiale l'addio dell'ex Fiorentina
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L'avventura di Giovanni Tedesco sulla panchina del Perugia è già terminata. L'ex centrocampista della Fiorentina, dopo aver anticipato nelle scorse ore la volontà di confrontarsi con la nuova proprietà per decidere il proprio futuro, ha ufficialmente salutato il club umbro. Con una nota, il Perugia ha comunicato l'interruzione del rapporto con il tecnico, ringraziandolo per il lavoro svolto nella passata stagione, culminato con la conquista della salvezza. Per la successione restano in corsa soprattutto due nomi, con Aimo Diana che al momento appare in vantaggio su Domenico Toscano.
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