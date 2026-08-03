Ufficiale Edin Dzeko torna allo Schalke 04 e ritrova Gosens: l'annuncio

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L'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko torna a giocare nello Schalke 04, dopo i 6 mesi della scorsa stagione. Lo ha annunciato ufficialmente il club tedesco. L'attaccante bosniaco, reduce dai Mondiali, troverà l'ex compagno nella Fiorentina, Robin Gosens, in prestito allo Schalke 04. Proprio il terzino viola a gennaio aveva consigliato il compagno, già conosciuto nell'Inter, di accettare l'offerta dei tedeschi e in questo frangente ne ha caldeggiato il ritorno. Ecco il post social del club, tornato proprio a giugno in Bundesliga:

"Dopo un'ottima seconda parte di stagione con lo Schalke 04, Edin Dzeko ha firmato un nuovo contratto annuale e tornerà a giocare in Bundesliga nella sua 23esima stagione da professionista! ️ È un piacere averti con noi, Edin!"