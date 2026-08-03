Romani: "Carrarese tappa importante per la mia carriera, spero di ritagliarmi uno spazio"

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Il difensore della Fiorentina, in prestito alla Carrarese, Lorenzo Romani, ha parlato ai canali ufficiali della sua esperienza in rossoblù alla fine del ritiro: “Sono felice di poter iniziare questa nuova avventura in Serie B, che rappresenta una tappa importante per la mia carriera. Da quando abbiamo iniziato il ritiro, non ho potuto non notare quanto la sfera umana e l’essere gruppo, in questo contesto, siano fattori determinanti: io sono stato accolto molto bene e mi sto integrando perfettamente nelle dinamiche di squadra con tutti i miei nuovi compagni. Un altro aspetto dal quale sono rimasto fortemente colpito, riguarda la cultura del lavoro che si respira quotidianamente con questa maglia: ho trovato dedizione e determinazione nel voler migliorare costantemente e cura di ogni minimo dettaglio".

Sugli obiettivi di squadra e personali aggiunge: "Tutto l’ambiente rema nella stessa direzione. Credo che una squadra come la nostra, reduce da due stagioni importanti, debba avere l’ambizione di voler continuare a stare a questi livelli, poi eventualmente pensare ad altro, ma credo che il segreto di ogni traguardo sia sempre quello di cercare il giusto mix tra l’umiltà e la capacità di rimanere sempre focalizzati sul presente, guardando di gara in gara. Io spero di poter crescere, maturare e ritagliarmi il giusto spazio per poter aiutare i miei compagni a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali".