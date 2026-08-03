Fiore promuove Mastantuono: "Alzerebbe il livello. Mancano giocatori così"

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Stefano Fiore, ex centrocampista tra le altre anche della Fiorentina, è stato intervistato dall'edizione odierna del Corriere della Sera e si è speso sui possibili nuovi acquisti che potrebbero sbarcare in Italia. Tra questi, anche Franco Mastantuono, cercato con insistenza dai viola: "Liberali è un profilo interessante. Lo è anche Della Rovere. Il Bayern l’ha capito, noi l’abbiamo lasciato andare... Gli arrivi di Alajbegovic, Mastantuono, Brahim Diaz.? Alzerebbero il livello. L’argentino sarebbe un grande acquisto, speriamo. L’Italia ha bisogno di fantasia".

Così invece Fiore, ora nello staff tecnico di Bernardo Corradi alla Sampdoria, sulla Nazionale italiana: "A Mancini devo tanto, un uomo con grande carisma. Il profilo giusto per ripartire. Con Ranieri non c’è stato feeling, ma la carriera parla per lui. Maldini avrebbe rappresentato qualcosa di nuovo".