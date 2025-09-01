Svincolati, contatti sempre in corso. Il Cosenza prova a portare Falcinelli in C

Il mercato in entrata per quanto riguarda l'Italia ha chiuso stasera alle ore 20, ma per i giocatori svincolati c'è sempre tempo. Non a caso, nonostante la sessione trasferimenti conclusasi poche ore fa, c'è qualcuno che si sta muovendo concretamente per Diego Falcinelli, ex viola oggi legato a nessun club. Svincolato dopo l’esperienza non memorabile allo Spezia nell’ultimo anno e mezzo, un solo gol in 42 presenze, per l'attaccante potrebbe esserci un futuro in Serie C. Il centravanti classe ‘91 è infatti finito nel mirino del Cosenza che vuole rinforzare il proprio attacco e sta trattando per questo con il giocatore e il suo entourage.