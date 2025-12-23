Favasuli: "Aquilani mi ha fatto capire le potenzialità che avevo"

© foto di Federico De Luca
L'ex terzino sinistro della Fiorentina, Costantino Favasuli, passato in estate al Catanzaro, si è così espresso a Gianlucadimarzio.com sul suo trascorso a Firenze: "E' stato Aquilani a Firenze a farmi capire le potenzialità che avevo. Mi ha spostato lui a sinistra".

Sta vivendo la sua miglior stagione?
"Non posso permettermi cali di tensione perché gli obiettivi sono ancora tanti. Tra i ricordi più belli c'è la sfida con il Venezia per il sacrificio collettivo, mentre il gol contro il Mantova resta una gioia indelebile".

Infine, uno sguardo all’azzurro.
"La chiamata in Italia Under 21 è stata un’emozione fortissima. Il sogno resta la Serie A, da inseguire senza fretta ma con grande ambizione".