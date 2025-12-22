Ex viola, Di Carmine si gode l'avventura al Livorno: "Voglio restare qua"

Samuel Di Carmine, attaccante cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, è stato grande protagonista nel weekend di Serie C con una doppietta che ha permesso al Livorno di pareggiare 2-2 il derby con il Pontedera. Il calciatore si gode il momento e racconta tutta la gioia nel dopo-gara: "Il Pontedera aveva preparato benissimo la partita e noi siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo - le parole riportate da amaranta.it. È un peccato perché battendo i granata avremmo potuto portare a casa altri tre punti e terminare l’anno nel migliore dei modi . Rimango fiducioso perché vedo margini di miglioramento: non ci resta che allenarci ogni giorno al massimo e seguire i consigli del mister. Saremo bravi a prepararci per le prossime gare, non avremo problemi.

Il mio futuro? La mia intenzione è quella di restare. Fino a non molto tempo fa mi sentivo un corpo estraneo alla squadra, ora invece cerco di allenarmi al massimo e di non pensare a niente perché sono una persona che riesce a isolarsi abbastanza bene, a non guardare ciò che mi accade intorno e ad andare avanti per la propria strada: so chi sono, quanto posso dare e vado avanti così”.