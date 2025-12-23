Cagliari, l'ex centrocampista viola Folorunsho fuori un mese

(ANSA) - CAGLIARI, 23 DIC - Un gol che è costato caro: il centrocampista del Cagliari Folorunsho fuori un mese dopo l'infortunio riportato in occasione della prima rete in rossoblu domenica scorsa contro il Pisa. L'ex Napoli e Fiorentina aveva realizzato di testa il gol del momentaneo pareggio contro i toscani, ma nello slancio era finito contro il palo. Il giocatore si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Sarà costretto a saltare almeno sei partite: nel mirino la gara casalinga contro il Verona alla 23esima giornata.

Il Cagliari in questo campionato ha già perso Belotti e Felici (entrambi crociato) e Zè Pedro per un mese. In fase di recupero Mina e Borrelli, già utilizzati contro il Pisa ma non ancora al cento per cento. (ANSA).