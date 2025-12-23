Massimo Orlando: "Fascia a De Gea? Questa è la soluzione migliore adesso"

Intervenuto a Lady Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha commentato così il momento della Fiorentina e in particolare di due singoli, Luca Ranieri e Fabiano Parisi: "Sono convinto che Ranieri non si sia risentito per la scelta di Vanoli, che ha deciso di affidare la fascia da capitano a un altro. È legato alla Fiorentina e ha capito che era giusto fare un passo indietro, lasciando la fascia a De Gea, che ha più esperienza. Indossarla gli faceva piacere, ma questa era la soluzione migliore.

Su Parisi dico che è un ragazzo serio, con grande mentalità e dedizione. Non lo vedo come titolare fisso, ma è perfetto per questa squadra: ha cuore, lotta e si impegna sempre. Non lo cederei, perché è uno su cui puoi fare affidamento".