Massimo Orlando: "Fascia a De Gea? Questa è la soluzione migliore adesso"
FirenzeViola.it
Intervenuto a Lady Radio, l'ex viola Massimo Orlando ha commentato così il momento della Fiorentina e in particolare di due singoli, Luca Ranieri e Fabiano Parisi: "Sono convinto che Ranieri non si sia risentito per la scelta di Vanoli, che ha deciso di affidare la fascia da capitano a un altro. È legato alla Fiorentina e ha capito che era giusto fare un passo indietro, lasciando la fascia a De Gea, che ha più esperienza. Indossarla gli faceva piacere, ma questa era la soluzione migliore.
Su Parisi dico che è un ragazzo serio, con grande mentalità e dedizione. Non lo vedo come titolare fisso, ma è perfetto per questa squadra: ha cuore, lotta e si impegna sempre. Non lo cederei, perché è uno su cui puoi fare affidamento".
Pubblicità
Ex viola
L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 L’immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…
Copertina
FirenzeViolaL'agente di Ranieri in esclusiva: "È serenissimo, la fascia non è un problema. Futuro? Noi a posto alla Fiorentina, ma chiedete al nuovo direttore"
Mario TeneraniClamoroso al Franchi, i viola vincono... La bufera è servita, ora la verifica a Parma. Paratici in arrivo, deve ribaltare tutto
Lorenzo Della GiovampaolaFiorentina-Udinese 5-1, termina il match: i viola tornano alla vittoria in A dopo 211
Tommaso LoretoLa Fiorentina batte un colpo, ma fa più rumore quello ineccepibile della Curva Fiesole. Paratici scelta di minor rottura rispetto a Giuntoli. Il tempo delle riflessioni al Viola Park (forse) è finito, anche per Vanoli che pensa al cambio modulo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com