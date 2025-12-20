Bologna, frattura della clavicola per Bernardeschi: out per 6 settimane
Uscito per infortunio nel corso della semifinale vinta ieri dal Bologna ai calci di rigore contro l'Inter in quel di Riyad, Federico Bernardeschi, ex calciatore anche della Fiorentina, sarà costretto a fermarsi per qualche settimana per via di una frattura della clavicola sinistra. A comunicarlo ufficialmente con gli annessi tempi di recupero è stato lo stesso club rossoblù con la seguente nota ufficiale: “Gli esami cui è stato sottoposto Federico Bernardeschi hanno evidenziato una frattura angolata della clavicola sinistra.
Verrà sottoposto a intervento martedì a Bologna: i tempi di recupero previsti sono di circa 6 settimane”.
