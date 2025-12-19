Torino, Biraghi verso la cessione a gennaio. Baroni lo ha messo ai margini

Cristiano Biraghi è pronto a lasciare Torino dopo nemmeno un anno dal suo arrivo. L'esterno sinistro nel 3-5-2 di Baroni non sta trovando lo spazio desiderato e ed è sempre relegato ad un posto in panchina. Lo dimostrano anche le scelte di Baroni, che con Niels Nkounkou ancora fermo per infortunio ha adattato Valentin Lazaro a sinistra, non considerando minimamente l'opzione Biraghi in quel ruolo, dove l'ex capitano viola è più adatto, rispetto all'esterno austriaco.

Questa situazione, sottolinea Tuttomercatoweb.com, proietta Biraghi lontano da Torino, nonostante il suo contratto scada il 30 giugno 2027, forse già in questo mercato di gennaio, come accennato da Gianluca Petrachi con queste parole il giorno della sua presentazione come direttore sportivo del club granata: "Non sarà una mercato di rivoluzione, ma di riparazione. Magari manderemo a giocare qualche giocatore che nel 3-5-2 trova poco spazio e che aveva più senso in un 4-3-3 o 4-2-3-1".