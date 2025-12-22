Orlando: "Ci sono volute 16 partite per passare a quattro dietro"

L'ex calciatore viola Massimo Orlando ha così commentato la vittoria della Fiorentina a Tmw Radio, arrivata secondo lui grazie al cambio di modulo: "Ci sono volute 16 partite per capire che qualcosa andava cambiato? Pioli diceva che poteva giocare solo a tre dietro, ci avevo parlato. Ma io pensavo che si potesse giocare a quattro. Non arriverai in Europa ma ti salvi così. E bene l'arrivo di Paratici".