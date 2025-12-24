Zaniolo frustrato dopo le presunta lite con Okoye, Nani: "Falso: non ha mai sgarrato"

Dopo il pesante ko contro la Fiorentina, per 5-1, il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, ha spiegato al Messaggero Veneto i motivi della scelta societaria di mandare la squadra in ritiro anche per Natale: "Il ritiro è stato deciso per voltare pagina immediatamente e preparare al meglio le prossime gare contro Lazio, Como e Torino", afferma Nani. Che poi torna anche sull'intervallo del Franchi, in particolare sulla presunta lite vociferata in questi giorni che sarebbe avvenuta tra l'ex viola Nicolò Zaniolo e il portiere Maduka Okoye: "Ero presente prima, durante l’intervallo e dopo la partita: c’era soltanto tanta delusione. Ho parlato con Zaniolo ed era molto abbattuto.

Mi ha detto: “Perché devono sempre coinvolgermi?”. Qui a Udine non ha mai sgarrato e sta facendo di tutto per tornare al top".