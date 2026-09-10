Kean si carica: "Un'emozione unica risentire la musica della Champions"
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"Di sicuro sarà un'emozione unica risentire la musica della Champions. Sarà bello". Con questo breve messaggio rilasciato ai canali ufficiali del Como, Moise Kean carica se stesso e e la piazza lariana in vista dell'esordio nella massima competizione europea stasera, contro il Lipsia. Kean ha poi aggiunto: "Iniziare davanti ai nostri tifosi ci darà tanta carica. Il giorno si avvicina e non vedo l'ora di iniziare a giocare". oltre all'ex attaccante della Fiorentina, hanno mandato il loro messaggio ai tifosi anche Da Cunha, Ricci e Douvikas che hanno sottolineato l'impazienza nel voler scendere in campo in Champions League.
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