Samp a caccia del dopo Gregucci. Mancini chiede tanto, Iachini tra i papabili
Dopo l'esonero di Angelo Gregucci ufficializzato in giornata, la Sampdoria si sta già guardando intorno per cercare il sostituto della panchina della Prima Squadra. Come riporta TMW, tra i primi contatti avuti dai blucerchiati c’è stato anche quello con Roberto Mancini, che però avrebbe chiesto un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione per tornare sulla panchina doriana, cifra che rappresenterebbe comunque un dimezzamento rispetto allo stipendio attualmente percepito in Qatar.
Le richieste dell’ex commissario tecnico sono però considerate troppo elevate dalla società. Per questo motivo Lombardo potrebbe restare alla guida della squadra almeno per le prossime tre giornate, mentre la dirigenza continua a lavorare sul possibile nuovo allenatore. Sul taccuino del Samp, intanto, resiste il nome dell'ex viola Beppe Iachini, già allenatore blucerchiato in passato. In alternativa, nella lista figura anche Guido Pagliuca.
