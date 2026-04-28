Nico Gonzalez di nuovo in Italia? Non scatterà il riscatto dell'Atletico
Nico Gonzalez è stato tra gli acquisti più onerosi della scorsa estate. In realtà, per la Juventus si è trattato dell’attivazione dell’obbligo di riscatto, pari a 28,1 milioni di euro, ma questo non è stato sufficiente a garantirgli la permanenza in bianconero. Il club ha infatti deciso di cederlo all’Atletico Madrid, operazione funzionale all’arrivo di Edon Zhegrova. Ecco il comunicato ufficiale: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Club Atlético de Madrid per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolás Iván González, a fronte di un corrispettivo di € 1 milione.
Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". "L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte dell’Atlético de Madrid di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 32 milioni, pagabili in tre esercizi". Resta però un ostacolo significativo: l’obbligo scatterebbe solo al raggiungimento del 60% delle presenze con almeno 45 minuti giocati, soglia che difficilmente verrà centrata. Per questo motivo, l’Atletico Madrid potrebbe provare a rinegoziare al ribasso l’operazione, pur essendo soddisfatto del rendimento dell'ex viola al netto degli infortuni.
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