Luciano Spalletti allenatore del mese di aprile: premiazione nella sfida contro il Verona

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Assegnato a Luciano Spalletti il premio Philadelphia Coach Of The Month del mese di aprile. La consegna del trofeo avverrà nel corso del pre-partita di Juventus-Hellas Verona, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 18:00 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2025/2026, partite nelle quali mister Spalletti e la sua Juventus hanno ottenuto 3 vittorie (contro Genoa, Atalanta, Bologna) e un pareggio (contro il Milan). Risultati che hanno permesso alla squadra bianconera di issarsi a 64 punti e al 4° posto, a +3 su Como e Roma, ma anche a -3 dal Milan e a -5 dal secondo posto occupato dal Napoli.

“L’approdo sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti ha riportato in Serie A uno dei tecnici più preparati al mondo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. I bianconeri sono ormai in piena sintonia con il loro allenatore, che ha saputo, ancora una volta, trasmettere il suo credo tattico fatto di qualità, possesso palla e una solida fase difensiva. La striscia di otto partite utili consecutive con un mese di aprile senza subire reti hanno riportato la Juventus in piena zona Champions League. Con questo nuovo riconoscimento Spalletti aggancia Simone Inzaghi con 5 premi nella classifica degli allenatori con più 'Coach Of The Month’ conquistati”.