Palladino, futuro in bilico con l'Atalanta: finale di stagione sarà decisivo
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Dopo la sconfitta contro il Cagliari e l’eliminazione dalla Coppa Italia, la situazione dell’Atalanta si è complicata: il settimo posto non è ancora sicuro e la qualificazione europea è in bilico. Di conseguenza, anche la posizione dell’allenatore Raffaele Palladino è sotto osservazione. A fine stagione ci sarà un confronto con la società, ma al momento i risultati non sono considerati soddisfacenti, soprattutto per il rendimento deludente contro le squadre più deboli.
In passato si era parlato di rinnovo, ma la trattativa si è fermata e ora il futuro del tecnico è incerto. La sua permanenza dipenderà principalmente dai risultati nelle ultime partite, che saranno decisivi per la decisione finale. Lo riporta TMW.
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