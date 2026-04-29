Montella rivela: "Avevo pensato di smettere. In Turchia ho ritrovato la passione"

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Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina ed attuale ct della Turchia, ha rilasciato questa mattina una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato della sua scelta di andare ad allenare all'estero: "Di una cosa mi pento: non aver deciso di andare all’estero prima. Cambiare Paese arricchisce l’esperienza professionale e soprattutto umana. Magari un giorno tornerò a lavorare in Italia, perché mi manca un po’ l’atmosfera del campo da vivere tutti i giorni, ma per ora sono felicissimo in Turchia. Qui ho riscoperto la fiamma della passione. A un certo punto avevo pensato di smettere".