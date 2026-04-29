De Leo e l'aneddoto su Mihajilovic: "Una volta lanciò un telecomando a Ljajic"

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Emilio De Leo, storico ex di Sinisa Mihajlovic ed attuale commissario tecnico della federazione Maltese, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport all'interno della quale ha parlato anche dei giocatori a cui Sinisa è rimasto più legato: "Belotti e Ljaijc a Torino, De Silvestri e Orsolini a Bologna, poi Soriano, Okaka, quelli della Serbia. Su ognuno di loro potrei scrivere un libro legato a storie e risate".

In particolare un aneddoto su Ljaijc: "Sessione di analisi video. Adem sonnecchiava in fondo. Sinisa gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo coni suoi figliocci".