Altro infortunio per Beltran, Corberan: "Ha un problema al ginocchio"

Altro infortunio per Beltran, Corberan: "Ha un problema al ginocchio"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:23Ex viola
di Redazione FV

Il tecnico spagnolo, Carlos Corberan, attualmente sulla panchina del Valencia, durante la conferenza stampa di prestazione della prossima partita di campionato contro l'Atletico Madrid, ha parlato anche della situazione infortunati, tra i quali c'è anche l'ex viola Beltràn: "Lucas Beltrán ha un problema al ginocchio; vedremo se sarà disponibile per l'allenamento di domani".