Orlando: "Grosso a Firenze? Occhio, se sbaglia la prima partita..."

Orlando: "Grosso a Firenze? Occhio, se sbaglia la prima partita..."FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:58Ex viola
di Redazione FV

Intervenuto a TMW Radio nel corso di Maracanà, l'ex centrocampista viola Massimo Orlando ha detto la sua sulla possibilità di vedere Fabio Grosso alla guida della squadra viola dalla prossima stagione. Queste le sue parole: "Grosso a Firenze? Se sbagli la prima partita...e poi bisogna vedere cosa gli propone Paratici. A Sassuolo Carnevali gliel'ha costruita bene la squadra".