Salvezza aritmetica per il Parma: si attiva il riscatto di Nicolussi Caviglia

Salvezza aritmetica per il Parma: si attiva il riscatto di Nicolussi CavigliaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:21Ex viola
di Redazione FV

Hans Nicolussi Caviglia è a tutti gli effetti un centrocampista del Parma. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, con l’1-0 ottenuto oggi dai ducali contro il Pisa, è scattata la salvezza aritmetica del Parma e con essa il riscatto automatico di Nicolussi Caviglia. I crociati verseranno nelle casse del Venezia una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Ricordiamo che il classe 2000 era passato al Parma proprio nel mese di gennaio, dopo la prima metà di stagione deludente con la maglia della Fiorentina.