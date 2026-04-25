Salvezza aritmetica per il Parma: si attiva il riscatto di Nicolussi Caviglia
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Hans Nicolussi Caviglia è a tutti gli effetti un centrocampista del Parma. Come riporta TuttoMercatoWeb.com, con l’1-0 ottenuto oggi dai ducali contro il Pisa, è scattata la salvezza aritmetica del Parma e con essa il riscatto automatico di Nicolussi Caviglia. I crociati verseranno nelle casse del Venezia una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Ricordiamo che il classe 2000 era passato al Parma proprio nel mese di gennaio, dopo la prima metà di stagione deludente con la maglia della Fiorentina.
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